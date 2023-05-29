СМИ раскрыли историю мощного видео Залужного с молитвой за Украину

"Пришло время возвращать свое" — с такой подписью 27 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в соцсетях видео с молитвой за освобождение Украины, которую уже многие назвал прямым сигналом к скорому началу контрнаступления ВСУ. Отмечается, что видео должно информационно поддержать украинских воинов. Журналисты "Сніданку з 1+1" поговорили с бойцом батальона "Свобода" Владимиром Ращуком, который произносит слова молитвы.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"На самом деле я не совсем участвовал в этом, потому что мы занимались подготовкой батальона. Меня набрали, сказали, что есть такая идея. А поскольку наш батальон каждое утро на построении читает молитву националиста, то задача была следующей: чтобы после этого промо люди встали и захотели еще с большим желанием уничтожать оккупанта, уничтожать террориста", — рассказал Ращук.

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Он отметил, авторы приняли эту молитву и пригласили его от Генштаба, чтобы он принял участие в съемке. Владимир Ращук признался, что видео вызовет такой резонанс.

Владимир говорит, что для него это была большая честь и возможность хотя бы на немного вернуться к актерской профессии.

"Но, прежде всего, сейчас моя ДНК немного изменилась, и она все же ближе к воину", — говорит боец.

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