СМИ раскрыли историю мощного видео Залужного с молитвой за Украину

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Кравцев Сергей
"Пришло время возвращать свое" — с такой подписью 27 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в соцсетях видео с молитвой за освобождение Украины, которую уже многие назвал прямым сигналом к скорому началу контрнаступления ВСУ. Отмечается, что видео должно информационно поддержать украинских воинов. Журналисты "Сніданку з 1+1" поговорили с бойцом батальона "Свобода" Владимиром Ращуком, который произносит слова молитвы.
ВСУ. Фото: из открытых источников
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Он отметил, авторы приняли эту молитву и пригласили его от Генштаба, чтобы он принял участие в съемке. Владимир Ращук признался, что видео вызовет такой резонанс.
Владимир говорит, что для него это была большая честь и возможность хотя бы на немного вернуться к актерской профессии.
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