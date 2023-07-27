Российский дрон «Ланцет» атаковал танк Leopard 2: видео противостояния

На украинском фронте столкнулась западная техника и военные разработки России. В сеть попало видео, как танк Leopard 2А6 подвергся нападению российского беспилотника-камикадзе "Ланцет".

Российский дрон "Ланцет" атаковал танк Leopard 2. Фото из открытых источников

Спустя более полутора лет после начала полномасштабного вторжения противостояние между Украиной и Россией перешло в новую фазу. Украина получила тяжелую военную технику от своих партнеров, включающую танки Leopard, Challenger, а вскоре и американские Abrams. Россия в свою очередь готовится к отправке танков четвертого поколения на украинский фронт.

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В сеть попало столкновение западного танка и российского дрона-камикадзе. На видео можно наблюдать, как российский современный дрон-камикадзе "Ланцет" атакует танк Leopard 2.

Западный танк выдержал удар российского беспилотника, хотя и получил некоторые повреждения. Стоит отметить, что Leopard 2А6 сконструирован таким образом, что боеприпасный отсек отделен от экипажа, так что попадание противника в эту часть машины не затрагивает бойцов. У немецкого танка также есть другая конструктивная функция, а именно специальные люки, направляющие эффект взрыва от экипажа Leopard 2, таким образом дым и огонь не попадет в середину танка.

Таким образом, несмотря на прямое попадание российского дрона-камикадзе "Ланцет" по танку, Leopard 2A6 смог выдержать удар и сохранить жизнь украинским военным. Вероятно, танк придется отремонтировать, однако он вскоре вернется на поле боевых действий.

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