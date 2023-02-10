Игнат объяснил, почему Украина не сбила ракеты над Румынией и Молдовой

10 февраля Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. Несколько ракет пересекли государственную границу других стран, включая Румынию, которая является членом НАТО. ВСУ могли сбить эти ракеты, однако не стали этого делать. Почему приняли такое решение сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова спикера воздушных сил Юрия Игната для "УП".

Российские ракеты нарушили воздушное пространство НАТО. Фото из открытых источников

После длительного периода без ракетных обстрелов Российская Федерация возобновила удары по Украине. Министерство обороны Украины ожидает, что войска России запустят около 100 ракет. С начала воздушной тревоги местные СМИ в регионах и главы ОГА сообщали о взрывах и работе ПВО в Киевской, Львовской, Житомирской, Херсонской и других областях Украины.

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Однако ракеты летали не только над Украиной. Как сообщает Валерий Залужный, две российские крылатые ракеты в 10:18 совершили пересечение государственной границы Молдовы. Кроме молдавского воздушного пространства ракеты также вошли на территорию НАТО.

"Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", — отмечает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и добавляет, что "ракеты были запущены из акватории Черного моря".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ВСУ могли сбить российские ракеты на территории другой страны, однако объяснил, почему было принято решение этого не делать.



"Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу", — говорит Игнат.

Это уже не в первый раз, когда ракеты пересекают государственную границу других стран. Ранее были случаи, когда российская ракета упала на территорию Молдовы, а также Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Эстонии сообщила о плане Путина по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который критикует союзников из-за недостаточного количества танков для Украины.