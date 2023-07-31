Россияне заявили об обстреле Донецка: что известно о жертвах и раненых

Оккупанты в понедельник, 31 июля, заявили об обстреле центра Донецка. Из-за "прилетов" загорелись автобус и авто. Есть пострадавшие – жертва и раненые. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram так называемого "мэра" Донецка Алексея Кулемзина.

Обстрел Донецка. Фото из открытых источников

"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и 2 легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", — написал так называемый "мэр" Донецка.

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Как уточнил гауляйтер, по предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района один человек погиб, трое ранены.

Интересно, что по информации "Новости Донбасса", в пятницу этот район также попал под обстрел. Тогда было повреждено здание так называемого "МВД ДНР".

Отметим, сегодня утром оккупанты устроили обстрел центра Херсона из Града. Уже известно, как минимум об одном погибшем. Также известно минимум о двух "прилетах" по Кривому Рогу, где есть попадания в жилые задания. На месте работают спасатели. Под завалами до сих пор находятся люди.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Кроме офиса СБУ там прилетело в многоэтажку. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (к примеру, был удар по зданию "МВД" в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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