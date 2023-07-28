Почему «оси зла» не существует – как объяснить помощь Китая России в войне против Украины

Китай, несмотря на декларируемый нейтралитет, предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на отчет Офиса директора национальной разведки (ODNI), который опубликовал Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, в поисках вооружений и боеприпасов, РФ активно окучивает Северную Корею (КНДР), около года закупает те же беспилотники и технологии для их производства – в Иране, запустив уже собственную сборку. Пытается Кремль втянуть в новую условную ось зла и страны Африки, Латинской Америки. О чем говорит игра РФ и Китая? Что демократический мир может противопоставить этому крепнущему союзу авторитарных режимов? Почему Запад не дает Украине всего необходимого, чтобы сокрушить Россию на поле боя – ведь это ускорило бы крах путинского режима и значительно ослабило ось зла? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Байден, Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Не надо придумывать страшилки про "крепнущий союз авторитарных режимов"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко предостерегает от публицистических преувеличений и неадекватных оценок взаимодействия России с другими государствами.

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"Не надо самих себя пугать придуманными и преувеличенными страшилками, – говорит он. – Нет никакой новой "оси зла". На данный момент нет глобального и системного противостояния между демократическим миром и некой коалицией авторитарных режимов, чего-то вроде "холодной войны", которая была в 1950-1980-е гг. между Западным миром и Советским блоком. Теоретически что-то подобное возможно в перспективе при определенном развитии событий. Но сейчас такой ситуации нет".

Например, отмечает эксперт, с Россией взаимодействуют Турция и Индия, страны с формально демократическими политическими системами и тесно связанные с глобальным Западом. У этих стран, акцентирует Владимир Фесенко, доминируют эгоистические экономические интересы, отчасти и геополитические в отношениях с Россией.

"Очень многие страны одновременно взаимодействуют и с РФ, и с Украиной, а тем более – с Западом. Самый яркий пример – Турция. Но умеренно нейтральной позиции в отношениях с Россией и Украиной придерживаются абсолютное большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки. Принципиально важный момент – экономическое и даже политическое взаимодействие отдельных стран с РФ не означает, что они поддерживают ее войну против Украины и являются частью "оси зла". Абсолютное большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки как раз таки не поддерживают войну России против Украины, но при этом и не осуждают действия РФ, придерживаясь условно нейтрально позиции и ограничиваясь призывами к миру", – подчеркивает эксперт.

Даже Китай и Иран, которых порой записывают в "ось зла" официально не поддерживают войну России против Украины, не признают аннексии Крыма и других оккупированных украинских территорий, отмечает Владимир Фесенко. А их поддержка России оружием или товарами двойного назначения обусловлена, по словам эксперта, отчасти экономическими интересами, отчасти тем, что они воспринимают эту войну как противостояние РФ с США и НАТО.

"Их интерес в том, чтобы Россия не проиграла эту войну, что означало бы усиление США и Запада. Но ввязываться в эту войну на стороне РФ они не будут", – уверен политолог.

По его словам, напрямую поддерживают агрессивные действия России против Украины лишь считанное количество стран – Беларусь, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Эритрея.

"Ситуативно к этому списку можно добавить еще несколько стран, но в целом их будет не более десятка, – считает Владимир Фесенко. – Это легко проверить по голосованиям на Генеральной Ассамблее ООН. Не надо придумывать страшилки про "крепнущий союз авторитарных режимов". Нет такого союза. Есть тактическое и ситуативное взаимодействие таких режимов, при этом в ряде случаев между ними могут проявляться и противоречия, как, например, между Ираном и Россией по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Персидском заливе. Есть очевидное усиление международного влияния Китая. И есть всплески внешнеполитической активности РФ. Но даже саммит Россия-Африка показал снижение уровня представительства африканских государств во взаимодействии с РФ".

Комментируя поставки стране-агрессору оружия и продукции двойного назначения, эксперт отмечает, что это, действительно, происходит. Чаще неофициально, по продукции двойного назначения – иногда даже из Западных стран, в обход санкций.

"Некоторые страны могут это делать как по отношению к России, так и к Украине. Напрямую продают РФ оружие, а точнее – боеприпасы и ресурсы двойного назначения очень небольшое число стран. Тот же Китай официально этого не делает. Оттуда идут ресурсы двойного назначения, а также каски, бронежилеты, тепловизоры. Что касается небоевых дронов, то мы их также закупаем у Китая", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Он считает, что противодействовать поставкам оружия и товаров двойного назначения для России можно только одним путем – усилением санкций (особенно – вторичных) против компаний, которые помогают обходить существующие ограничения.

"Запад, а точнее, и, в первую очередь, США, не дают нам всего необходимого по одной простой причине – они опасаются чрезмерной эскалации войны и втягивания в нее НАТО, а также рисков использования Россией ядерного оружия. Их условная стратегия заключалась в том, чтобы, для начала, не допустить поражения Украины в войне против РФ. А затем, путем ограниченной поддержки Украины, вынудить Кремль к прекращению этой войны и освобождению большей части оккупированных территорий", – поясняет политолог.

Сейчас на Западе, продолжает он, вновь обостряется дискуссия по поводу дальнейшей стратегии по отношению к войне России против Украины.

Существует две конкурирующие позиции:

Первая – надо усилить поставки оружия и боеприпасов Украине, чтобы изменить баланс сил в пользу нашей страны – и принудить РФ к завершению войны.

Вторая – надо начинать переговоры о прекращении военных действий, чтобы не допустить чрезмерного затягивания этой войны на неопределенный срок.

"Что касается краха путинского режима, то на Западе в это либо не верят, либо, напротив, опасаются, что неконтролируемый крах путинского режима приведет к хаосу в РФ и риску потери контроля над ядерным оружием", – резюмирует Владимир Фесенко.

Китай не является союзником РФ в привычном понимании этого слова

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:

Официально прямой военной помощи он не оказывает, чтобы не попасть под санкции США и ЕС. Но неформально и через третьи страны помощь (часто не бесплатная) идет". "То, что Китай помогает России в войне против Украины, уже давно не секрет

Китай, продолжает эксперт, не является союзником РФ в привычном понимании этого слова. У Пекина, отмечает он, свои интересы и своя игра. Максимально получить от Москвы дешевые ресурсы, возможно, вернуть свои территории (почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, Приморье, остров Сахалин).

"Ну и ключевая задача – в конкуренции и противостоянии с США сделать из России исключительно своего сателлита. После всех проколов Москвы в международной дипломатии и поражений в войне, в качестве равного союзника Китай ее не рассматривает. Только сателлит и послушный вассал", – констатирует Кирилл Сазонов.

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