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"Прилет" в многоэтажку: что известно о взрывах в Кривом Роге

В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Оккупанты попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Как передает портал "Комментарии", об том у себя в Телеграмм сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Прилет" в многоэтажку: что известно о взрывах в Кривом Роге

Кривой Рог. Фото: из открытых источников

Министр рассказал, что сейчас спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди, отметил Игорь Клименко. Поэтому спасательные работы продолжаются.


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Отметим, ранее глава Совета обороны города Александр Вилкул первым сообщил, что в Кривом Роге раздавались взрывы.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.

Отметим, на видео, которые уже есть в соцсетях, видны выбитые окна и поврежденная мебель в квартирах – это свидетельствует о том, что россияне снова атаковали мирных жителей

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Кроме офиса СБУ там прилетело в многоэтажку. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему "оси зла" не существует – как объяснить помощь Китая России в войне против Украины.




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