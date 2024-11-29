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Россияне вновь ликуют: в DeepState сообщили, чем закончились штурмы противника

Россияне продвинулись в Донецкой области, в частности в Курахово

сегодня, 07:23
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Кравцев Сергей

1009-й день полномасштабной войны РФ против Украины завершился для украинского народа очередным проседанием линии фронта. Российские войска продолжают давить на позиции украинских защитников. И есть позиции, где они достигают успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

Россияне вновь ликуют: в DeepState сообщили, чем закончились штурмы противника

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военные аналитики зафиксировали, что россияне имеют определенное продвижение. В частности, враг продвинулся в Курахово Покровского района Донецкой области.                                                                          

"Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкино, в Берестках и Курахово", – говорится в сообщении.

Отметим, 28 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что противник захватил населенный пункт Дарьино Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ продолжает идти вперед не только в Донецкой, но и Харьковской области: детали от DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.

Ранее "Комментарии" писали – почему не сработала защита энергообьектов: от чего зависит, сколько теперь не будет света. Эксперты проанализировали ситуацию.




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