logo

BTC/USD

95525.31

ETH/USD

3592.46

LTC/USD

96.94

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия снова сместили линию фронта и захватила населенный пункт в Курщине: детали от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия снова сместили линию фронта и захватила населенный пункт в Курщине: детали от DeepState

DeepState сообщает, что россияне захватили населенный пункт Дарьино в Курской области, который ВСУ контролировали с августа 2024 года

сегодня, 07:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

По завершении 1008-го дня полномасштабной войны РФ против Украины у российских захватчиков были новые достижения. В частности, противник захватил населенный пункт Дарьино Курской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Россия снова сместили линию фронта и захватила населенный пункт в Курщине: детали от DeepState

Российские военные. Фото: из открытых источников

Кроме того, российские кафиры продвинулись на восточном фронте в Украине – в частности, возле Торецка Донецкой области.

"Враг захватил Дарьино (Курская область РФ), а также продвинулся возле Торецка, Петровки (оба – Донецкая область), Плехово (Курская область РФ) и в Нелиповке (Донецкая область)", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Дарьино – это село в Суджанском районе Курской области. Он находился под контролем Сил обороны Украины с августа 2024 года. С началом конступательных действий враг несколько раз пытался его отбить.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина намекнули, что вскоре может начаться война с НАТО.

Ранее "Комментарии" писали – опрос YouGov показал, что 51% американцев выступают против военной помощи Украине. При этом не радуют намеки на окружение победителя выборов президента США Трампа о вероятности прекращения помощи Украине. В то же время лидеры ЕС, в частности Германия, уверяют Украину, что Киев без помощи не останется, даже если Вашингтон ее прекратит. Способна ли Европа самостоятельно поддерживать Украину настолько, что Киев сможет продолжать войну против РФ? Какие могут быть варианты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости