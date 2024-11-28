По завершении 1008-го дня полномасштабной войны РФ против Украины у российских захватчиков были новые достижения. В частности, противник захватил населенный пункт Дарьино Курской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Кроме того, российские кафиры продвинулись на восточном фронте в Украине – в частности, возле Торецка Донецкой области.

"Враг захватил Дарьино (Курская область РФ), а также продвинулся возле Торецка, Петровки (оба – Донецкая область), Плехово (Курская область РФ) и в Нелиповке (Донецкая область)", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Дарьино – это село в Суджанском районе Курской области. Он находился под контролем Сил обороны Украины с августа 2024 года. С началом конступательных действий враг несколько раз пытался его отбить.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина намекнули, что вскоре может начаться война с НАТО.

Ранее "Комментарии" писали – опрос YouGov показал, что 51% американцев выступают против военной помощи Украине. При этом не радуют намеки на окружение победителя выборов президента США Трампа о вероятности прекращения помощи Украине. В то же время лидеры ЕС, в частности Германия, уверяют Украину, что Киев без помощи не останется, даже если Вашингтон ее прекратит. Способна ли Европа самостоятельно поддерживать Украину настолько, что Киев сможет продолжать войну против РФ? Какие могут быть варианты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



