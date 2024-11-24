Россия готовит масштабное наступление на Запорожье: на Западе узнали подробности

Украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.

Запорожье

В конце 2022 года диктатор Владимир Путин объявил Запорожскую область частью России после псевдореферендума, проведенного без участия жителей областного центра. В настоящее время российские войска контролируют только треть региона. С тех пор город подвергается массированным обстрелам – российские ракеты и бомбы повредили около 1500 домов. По информации анонимного украинского представителя, Россия может подготовить к атаке 130 тысяч своих военных.

Впрочем, полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно прибывший для усиления обороны Запорожья, сомневается в возможности такого наступления. Он отметил, что значительная часть российских сил сосредоточена в других регионах. В частности, две дивизии, которые должны были участвовать в штурме (20 000–30 000 военных), были переброшены в Курскую область.

Командир батальона 118-й бригады "Лемберг", обороняющей юго-западные позиции региона, также предполагает, что россияне пока не готовы к масштабному наступлению.

"Однако, если они решат атаковать, их первый удар будет чрезвычайно мощным", — подчеркнул командир.

Украина не оставляет ситуацию на произвол судьбы. По данным СМИ, вокруг Запорожья активно возводят новые укрепления, чтобы не допустить захвата города.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о критической ситуации на фронте, Украина может потерять два города.



