РФ продолжает идти вперед не только в Донецкой, но и Харьковской области: детали от DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 26 ноября аналитики монитрингового проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

Война в Украине. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку", – говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении россиян у Новомлинска и в Кругляковке Харьковской области.

Также враг продвинулся у Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, Берестках и Курахово Донецкой области.

Отметим, в ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что украинские защитники завершили выбивать противника из города Купянск, что на Харьковщине.

"Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.



