Порыв фронта: DeepState сообщает об оккупации РФ сразу двух населенных пунктов

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 25 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Катериновку и Юрьевку", – говорится в сообщении DeepState.

В сводке DeepState добавляют, что также враг продвинулся у Новомлинска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово Донецкой области.

Отметим, аналитики DeepState сообщали, что в ночь на 22 ноября российские войска оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.

В конце 2022 года диктатор Владимир Путин объявил Запорожскую область частью России после псевдореферендума, проведенного без участия жителей областного центра. В настоящее время российские войска контролируют только треть региона. С тех пор город подвергается массированным обстрелам – российские ракеты и бомбы повредили около 1500 домов. По информации анонимного украинского представителя, Россия может подготовить к атаке 130 тысяч своих военных.



