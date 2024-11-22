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Карта DeepState: россияне оккупировали очередной населенный пункт и не только

По информации DeepState, россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении

сегодня, 06:22
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 22 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.

Карта DeepState: россияне оккупировали очередной населенный пункт и не только

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Дальнее", – говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага в Торецке, Курахово, у Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ снова отступили, у россиян новые захваченные территории: карта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне заявили о начале так называемой операции в Черниговской области. В частности, они заявляют о том, что Силы обороны, деморализованы и бегут, а россияне поднимают свой флаг в заброшенной деревне. Как отметили в DeepState, после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи (181 житель), Новоселовка (29) и Колос (38) стали отрезаны реками Десна и Судость. 

По словам ГНСУ, местных жителей там уже нет. 

"Совершенно очевидно, что иметь наблюдательные пункты в таких условиях для Сил Обороны не целесообразно, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно, защищать данный полуостров смысла нет. Кацапы зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе". Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить еще там свою тряпку", – отметили аналитики мониторингового проекта.

Ранее "Комментарии" писали – россияне захватили населенный пункт, который в 2023 освободили ВСУ: карта DeepState.

Карта DeepState: россияне оккупировали очередной населенный пункт и не только - фото 2




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