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ВСУ снова отступили, у россиян новые захваченные территории: карта DeepState

По информации DeepState, враг оккупировал Новую Ильинку на Кураховском направлении

20 ноября 2024, 07:07
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.

ВСУ снова отступили, у россиян новые захваченные территории: карта DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Новую Ильинку", – говорится в сообщении DeepState.

Также, отмечают аналитики DeepState, противник продвинулся возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке Донецкой области.

В субботу вечером Генштаб сообщал, что на Кураховском направлении было зафиксировано 25 вражеских атак.

В то же время в основном бои продолжались в районах Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Враг сбросил один КАБ на Анновку.

ВСУ снова отступили, у россиян новые захваченные территории: карта DeepState - фото 2

Читайте также на портале "Комментарии" — по информации DeepState, враг оккупировал Максимовку на Донетчине.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне заявили о начале так называемой операции в Черниговской области. В частности, они заявляют о том, что Силы обороны, деморализованы и бегут, а россияне поднимают свой флаг в заброшенной деревне.

Как отметили в DeepState, после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи (181 житель), Новоселовка (29) и Колос (38) стали отрезаны реками Десна и Судость. По словам ГНСУ, местных жителей там уже нет.

"Совершенно очевидно, что иметь наблюдательные пункты в таких условиях для Сил Обороны не целесообразно, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно, защищать данный полуостров смысла нет. Кацапы зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе". Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить еще там свою тряпку", – отметили аналитики мониторингового проекта.



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