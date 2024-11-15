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Российские тряпки повсюду: в DeepState сказали, что происходит в «захваченных» селах Черниговщины

Россияне зашли в деревни, где никто не проживает, и которые отрезаны водой от материковой Украины

сегодня, 16:56
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Ткачик Олеся

Россияне заявили о начале так называемой операции в Черниговской области. В частности, они заявляют о том, что Силы обороны, деморализованы и бегут, а россияне поднимают свой флаг в заброшенной деревне.

Российские тряпки повсюду: в DeepState сказали, что происходит в «захваченных» селах Черниговщины

Флаг РФ на Черниговщине

Как отметили в DeepState , после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи (181 житель), Новоселовка (29) и Колос (38) стали отрезаны реками Десна и Судость. По словам ГНСУ, местных жителей там уже нет.

"Совершенно очевидно, что иметь наблюдательные пункты в таких условиях для Сил Обороны не целесообразно, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно, защищать данный полуостров смысла нет. Кацапы зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе". Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить еще там свою тряпку", – отметили аналитики мониторингового проекта.

Они подчеркнули, что такими акциями россияне пытаются просто посеять панику у людей, которые не пользуются картами, а только читают новости.

"Вывод. Кацапы — п*дары, зашли в пустые села на территории, отрезанные водой от материковой части Украины. Сделали из этого медийку. Ситуация там не изменилась", – отметили аналитики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что группа военных оккупационной армии РФ пересекла границу с Черниговской областью и возле сел Мурашко и Гремяч Новгород-Северской общины установили российские флаги. Один разместили на мосту через реку Судость, другой неподалеку. Спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко опроверг заявления российских пропагандистов.





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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20722
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