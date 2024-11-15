Российские тряпки повсюду: в DeepState сказали, что происходит в «захваченных» селах Черниговщины

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Ткачик Олеся
Россияне заявили о начале так называемой операции в Черниговской области. В частности, они заявляют о том, что Силы обороны, деморализованы и бегут, а россияне поднимают свой флаг в заброшенной деревне.
Флаг РФ на Черниговщине
Как отметили в DeepState , после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи (181 житель), Новоселовка (29) и Колос (38) стали отрезаны реками Десна и Судость. По словам ГНСУ, местных жителей там уже нет.
Они подчеркнули, что такими акциями россияне пытаются просто посеять панику у людей, которые не пользуются картами, а только читают новости.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что группа военных оккупационной армии РФ пересекла границу с Черниговской областью и возле сел Мурашко и Гремяч Новгород-Северской общины установили российские флаги. Один разместили на мосту через реку Судость, другой неподалеку. Спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко опроверг заявления российских пропагандистов.
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