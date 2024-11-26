Россияне в Купянске: DeepState сообщил важные подробности

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что украинские защитники завершили выбивать противника из города Купянск, что на Харьковщине.

Купянск. Фото: из открытых источников

"Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", – говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день украинские защитники сумели отбить все атаки на Купянск. Сейчас угрозы городу нет. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. К настоящему времени угрозы Купянску как городу нет", — сказал начальник Генштаба.

Он пояснил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.

"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там", — подытожил Баргилевич.

Отметим, ранее аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.

Спустя какое-то время начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские десантники действительно прорвались в Купянск Харьковской области. Вот только закрепиться врагу не получилось.



