Россияне в Купянске: DeepState сообщил важные подробности

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что украинские защитники завершили выбивать противника из города Купянск, что на Харьковщине.
Купянск. Фото: из открытых источников
Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день украинские защитники сумели отбить все атаки на Купянск. Сейчас угрозы городу нет. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
Он пояснил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.
Отметим, ранее аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.
Спустя какое-то время начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские десантники действительно прорвались в Купянск Харьковской области. Вот только закрепиться врагу не получилось.
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