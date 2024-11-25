Действительно ли Украина близка к тому, чтобы вновь потерять Купянск: в Генштабе дали ответ

На сегодняшний день украинские защитники сумели отбить все атаки на Купянск. Сейчас угрозы городу нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Купянск. Фото: из открытых источников

"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. К настоящему времени угрозы Купянску как городу нет", — сказал начальник Генштаба.

Он пояснил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.

"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там", — подытожил Баргилевич.

Отметим, ранее аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что в ночь на 14 ноября россиянам удалось осуществить новые успешные продвижения на востоке Украины: в частности, оккупантам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.

Спустя какое-то время начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские десантники действительно прорвались в Купянск Харьковской области. Вот только закрепиться врагу не получилось.

Чиновник отметил, что российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось. На вопрос о том, удалось ли ликвидировать разбежавшихся по домам россиян, Беседин сказал: "Уничтожили".

Начальник Купянской ГВА добавил, что ситуация в городе полностью контролируется.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ уже столкнулись с солдатами КНДР на фронте: детали от Генштаба.



