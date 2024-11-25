В Курской области Российской Федерации по состоянию на сейчас находятся более 11 тысяч военных Северной Кореи. Солдаты КНДР уже участвовали в боях против украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Военный рассказал, каких именно военных агрессор перебросил в Курскую область.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", — отметил начальник Генштаба ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ракетных ударов ВСУ по территории Курской области получил ранения высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Соответствующую информацию на условиях анонимности сообщил The Wall Street Journal западный чиновник.

По словам источника, генерал КНДР был ранен во время недавнего удара Украины в районе Курской области. Собеседник WSJ не уточнил подробностей о том, как был ранен северокорейский генерал и не назвал его имени.

Издание отметило, что это первый случай, когда на Западе подтвердили ранения высокопоставленного северокорейского офицера в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой в среду нанесли ракетный удар ВСУ, находится на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, которые ведут наступление вдоль линии разграничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Американские военные аналитики считают, что Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября, используя беспилотники и предоставленное Западом дальнобойное оружие.



