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Прилет Storm Shadow в Курской области: в США рассказали, что стало мишенью Украины

ISW предполагает, что целью Storm Shadow в Курской области был оперштаб войск РФ

сегодня, 07:18
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Кравцев Сергей

Усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой в среду нанесли ракетный удар ВСУ, находится на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, которые ведут наступление вдоль линии разграничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Прилет Storm Shadow в Курской области: в США рассказали, что стало мишенью Украины

Ракета Storm Shadow. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики считают, что Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября, используя беспилотники и предоставленное Западом дальнобойное оружие.

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают последствия вероятного удара Storm Shadow вблизи Марьино, Курской области.

Несколько российских военных блогеров утверждали, что украинские войска запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курской области, "фрагменты которых упали в Марьино".

Географическая привязка видеозаписей удара позволяет предположить, что украинской целью могло быть имение Барятинского в Марьино, в котором, по мнению украинского издания Defense Express, располагался командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

В настоящее время ISW не может подтвердить со стопроцентной гарантией это утверждение, но Марьино находится примерно в 30 км от нынешнего выступа Курской области, что было бы подходящим расстоянием для оперативного штаба войск, ведущих наступление вдоль выступа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина впервые нанесла удары по территории России с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По данным агентства, обломки ракет Storm Shadow были обнаружены в Курской области, а две ракеты удалось перехватить в районе Ейска, о чем заявил прокремлевский Telegram-канал Rybar.




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