Украина впервые нанесла удары по территории России с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Storm Shadow

По данным агентства, обломки ракет Storm Shadow были обнаружены в Курской области, а две ракеты удалось перехватить в районе Ейска, о чем заявил прокремлевский Telegram-канал Rybar.

Журналисты отмечают, что инцидент произошел на следующий день после того, как Министерство обороны РФ сообщило об использовании Украиной американских ракет ATACMS для удара по военным объектам на территории России.

Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.

Вопрос о предоставлении разрешения Украине на применение ракет большой дальности обсуждался на саммите лидеров G20 в Бразилии. Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично воздержался от поддержки этого решения.

Кроме того, агентство напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский давно призывает западных партнеров усилить военную помощь, в частности, разрешить использование высокоточного оружия для ударов по военным целям в России.

Между тем, российские Telegram-каналы публикуют видео, на которых, по их утверждению, видны последствия удара Storm Shadow по Курской области, в том числе по объектам в поселке Марьино. По их данным, при обстреле было выпущено по меньшей мере десять ракет.

Кроме того, сообщается, что предположительно целью ударов стал скрытый вражеский командный пункт, которым пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. Не исключено, что в нем могли находиться и северокорейские генералы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вчера ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по территории РФ.



