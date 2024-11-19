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Сегодня Украина впервые ударила по РФ ракетами ATACMS: куда прилетело

Впервые в истории ВСУ ударили по территории РФ американскими баллистическими ракетами

19 ноября 2024, 10:36 comments15230
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Ткачик Олеся

Украина ударила ракетами по РФ после разрешения президента США Джо Байдена, сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что по данным источников Цензор.Нет, сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Сегодня Украина впервые ударила по РФ ракетами ATACMS: куда прилетело

ATACMS

Бутусов обратил внимание на сообщение Генштаба.

"В ночь на 19 ноября 2024 г. подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских окупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", — говорится в сообщении.

При этом известно, что ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

И вот сегодня очередные "коричневые линии" Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть, решится ли Путин на какие-то действия", — отметил Бутусов.

По его мнению, начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительные потери тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО, враг будет под прицелом на сотни. вглубь России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что диктатор Путин сейчас находится в состоянии эйфории и может совершить ошибки.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid026uQ5sWP2MqnmhHSRX958JMymqNBzeQXgQS7LLWG7zragkdQB5oxZXxaBQgexQJHcl
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