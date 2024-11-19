Сегодня Украина впервые ударила по РФ ракетами ATACMS: куда прилетело

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Ткачик Олеся
Украина ударила ракетами по РФ после разрешения президента США Джо Байдена, сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что по данным источников Цензор.Нет, сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.
ATACMS
Бутусов обратил внимание на сообщение Генштаба.
При этом известно, что ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.
По его мнению, начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительные потери тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО, враг будет под прицелом на сотни. вглубь России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что диктатор Путин сейчас находится в состоянии эйфории и может совершить ошибки.
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