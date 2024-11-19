Сегодня Украина впервые ударила по РФ ракетами ATACMS: куда прилетело

Украина ударила ракетами по РФ после разрешения президента США Джо Байдена, сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что по данным источников Цензор.Нет, сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

ATACMS

Бутусов обратил внимание на сообщение Генштаба.

"В ночь на 19 ноября 2024 г. подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских окупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", — говорится в сообщении.

При этом известно, что ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

И вот сегодня очередные "коричневые линии" Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть, решится ли Путин на какие-то действия", — отметил Бутусов.

По его мнению, начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительные потери тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО, враг будет под прицелом на сотни. вглубь России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что диктатор Путин сейчас находится в состоянии эйфории и может совершить ошибки.



