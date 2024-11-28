Почему не сработала защита энергообьектов: от чего зависит, сколько теперь не будет света

В Украине после российских ударов по нашей энергетике начались серьезные проблемы. Массовые экстренные отключения происходят практически по всей стране. О чем говорит происходящее в нашей энергосистеме и вокруг нее? Зная, что оккупанты готовятся к новым обстрелам, нет ли ощущения, что мы недостаточно усилили защиту наших энергообеьектов в преддверии зимы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Нас уверяли, что все энергообъекты защищены, а по факту имеем иную ситуацию

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко так прокомментировал ситуацию:

"Вопрос даже не стоит в том, достаточно ли мы усилили нашу защиту энергообъектов? Складывается ощущение, что мы вообще не занимались вопросом защиты наших энергообъектов. Потому что, судя по отчётам Кабинета министров, Найема, Кудрицкого у нас там 3-4 уровня защиты объектов подстанций. А, по сути, если посмотреть внимательно, то они у нас вообще не защищены, потому что после каждого прилёта два раза подряд у нас полностью отключают электроэнергию. И мы прекрасно понимаем, где есть эти прилёты. Ответ простой – прилетает по подстанциях, которые не защищены".

Более того, подчёркивает эксперт, нам обещали поставить антидроновую защиту, уверяли что она есть практически на всех энергообъектах. В итоге, элементарное попадание в Тернопольской области в подстанцию привело к тому что была обесточена вся область. И, когда там всё восстановят, ничего неизвестно.

"То есть, фактически мы не имеем даже 1-2 уровней защиты, которая, условно говоря, позволяет эффективно защититься от "Шахедов". По сути, мы вообще оказались не готовы к тому, чтобы защищать наши энергообъекты. И такая же проблема с резервными источниками питания электроэнергии на многих важных стратегических объектах, типа водоканалов и теплокоммунэнерго. Подтверждением этого есть новости, которые поступают из регионов о почасовой подаче воды, как в той же Херсонской области. А, где же тогда все обещанные газопоршневые установки, генераторы, которые должны стоять на каждой КНС на водоканалах? Либо их нету, либо, получается, что водоканал не хочет тратить деньги на дизтопливо и запускать генераторы? А, зачем тогда вообще они нужны? К сожалению, мы всю нашу подготовку к отопительному сезону, всю нашу "выстроенную" систему защиты энергообъектов абсолютно провалили. В такой ситуации такие отключения, как сегодня, когда отключать могут по 5, 10, 12, 20 часов – будут всю зиму. А это ещё морозы не наступили. Но даже при таких погодных температурах в некоторых областях были отключения по 15-16 часов. Не сложно догадаться, что будет при температуре -10", – подытожил Олег Попенко.

Самую большую тревогу вызывает возможность ракетных ударов по снимающим мощность с АЭС объектам

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, что российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру беспрецедентны. Нынешний удар уже 12-й по счету, если считать комбинированные атаки, с привлечением различных средств поражения.

"Конечно, что эта массированность обуславливает невозможность сбивания всех воздушных целей, несмотря на повышение плотности средств ПВО. Поэтому каждый раз энергетики несут потери. Эти потери не позволяют гарантировать нормальное прохождение отопительного сезона. После каждой массированной атаки энергетики вводят аварийные отключения, которые обычно длятся от одной до двух недель", – отметил Геннадий Рябцев.

Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем удары будут продолжаться, потому что летом Россия накопила достаточно большие запасы средств поражения.

"Наибольшую тревогу вызывает возможность ракетных ударов по объектам, снимающим мощность с атомных электростанций. Выход из строя этих объектов может спровоцировать непроектные режимы работы реакторов на АЭС. Чтобы всего этого избежать и вводят превентивные отключения", – отметил эксперт.

По его словам, вряд ли можно ожидать прекращения российских ударов. Потому дальнейшая ситуация в энергетике будет определяться совокупностью четырех факторов.

"Первый – количество и массированность российских ударов. Влияние этого фактора будет напрямую зависеть от возможности Воздушных Сил противостоять новым атакам и наличию на энергетических объектах пассивной защиты не менее 2 уровня. Второй фактор – температура воздуха. При температуре -5°C существенно возрастает вероятность введения графиков почасовых отключений в отдельно взятых областях, где самая низкая температура. Если температура спускается меньше -10°C, то есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей территории Украины. Третий фактор – аномальные погодные условия, а именно метели, метели, налипание мокрого снега, оледенение, сильный ветер. Все это также повышает вероятность аварийных отключений в тех регионах, где будет бурлить непогода. Четвертый фактор – это износ оборудования. К сожалению, в большинстве регионов износ оборудования превышает 70%. Это означает при низких температурах возрастает вероятность выхода из строя этого оборудования, что также может привести к аварийным отключениям. В совокупности эти факторы делают прохождение отопительного сезона вообще без отключений очень низкой", – отметил Геннадий Рябцев.

При этом эксперт отмечает, что даже при самых неблагоприятных погодных условиях и других факторах он все равно не прогнозирует продолжительность отключения электроэнергии более 8 часов в сутки.

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