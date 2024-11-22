Удар межконтинентальной баллистикой по Украине: как отреагировал мир, с чем опозорился Путин

Мир довольно сдержанно отреагировал на удар межконтинентальной баллистикой россиян по Днепру и на угрозы Путина. В частности, в США заявили, что бряцание Путиным ядерным оружием не остановит намерений поддерживать Украину и продолжать поставлять Киеву оружие. В свою очередь Китай, комментируя удар РФ, призвал путем диалога добиться прекращения огня. Конечно, никак не осуждая РФ. В Британии заявили об эскалационном поведении России, что еще больше укрепит решимость партнеров поддерживать Украину. О чем говорит первая реакция мира? Может ли Украина рассчитывать на усиление поддержки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Когда россияне действительно хотят что-то сделать, они об этом не предупреждают

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что на очередные ядерные угрозы Путина на самом деле никто не обращает внимание, потому что тот слишком часто делает ядерные угрозы.

"Это как выражение "Волки, волки...". Когда ты постоянно что-то повторяешь, то на это со временем перестают обращать внимание. Поэтому в мире не думают, что Путин будет применять ядерное оружие. Не изменил это мнение и удар по Днепру. Хотя россияне пытаются всех этим пугать. При этом следует понимать, когда россияне действительно хотят что-то сделать, они просто берут и делают это", – заметил эксперт.

Андрей Еременко предложил вспомнить, что перед тем, как начать полномасштабное вторжение в Украину, россияне долго говорили, что никогда не пойдут на такой шаг, а по факту вышло иначе. Похоже было с Крымом. Россияне постоянно говорили, что Крым не является спорной территорией, а затем взяли и аннексировали его. То есть, они всегда делают что-то врасплох. Если же они о чем-то предупреждают, это просто запугивание.

"Что касается реакции других стран мира на удар по Днепру, то большинство стран отреагировали в том же ритме, как реагировали и раньше. То есть в принципе никак. Ни одна из стран не изменила свою позицию. Тот же Китай, как не осуждающий агрессию России, так и не осуждает. Британия, как говорила об увеличении решительности в поддержке Украины, так и сейчас говорит об этом. США вообще находятся в коматозе, ведь там происходит процесс смены власти. Поэтому от них ждать внятного поведения не стоит. По крайней мере, пока", – констатировал эксперт.

Путин ничем не удивил

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что мир отреагировал на удар межконтинентальной баллистикой россиян по Днепру не так, как ожидал Путин. Если бы реакция была такой, на которую надеялся Кремль, то Путину пытались бы позвонить, о чем-то его уговаривали, пытались бы о чем-то договориться. И он бы не выступал вечером, делая странные заявления, когда он был вынужден прямым текстом говорить о том, о чем раньше только пытался намекать, ожидая реакцию от Запада.

Эксперт обращает внимание также на тот факт, что таких ракет, которой Россия ударила по Днепру, на самом деле почти нет.

"К тому же россияне и так запускают баллистику по Украине. Путин пытался запустить новый виток эскалации, хотя в действительности в этом ничего нового нет", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий прогнозирует еще месяц-два такого "колебания", если выдержат наши западные партнеры, после чего наметятся ориентиры для переговоров.

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