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Что происходит с энергетикой после ударов РФ: в Минэнерго сделали заявление

Энергетики приступили к восстановительным работам, где позволит ситуация безопасности

сегодня, 10:53
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Оценка масштабов повреждений продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-службы Минэнерго.

Что происходит с энергетикой после ударов РФ: в Минэнерго сделали заявление

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволит ситуация безопасности", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ряде областей Украины с утра вводят экстренные отключения света. Это происходит на фоне ракетной атаки страны-агрессора.

"По указанию "Укрэнерго", в Киеве применены экстренные отключения света", – говорится в сообщении. Также отметим, что местные каналы Кировоградской области со ссылкой на "Кировоградоблэнерго" пишут, что графики аварийных отключений введены и в их регионе. 

"28.11.2024 с 05 часов 35 минут по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). вашим графиком может быть увеличено", — цитируют каналы "Кировоградоблэнерго". 

Также сообщалось, что с началом массированной атаки россиян начали отключать света в ряде других регионов. В частности, электричество исчезло в Сумах, Житомире, Ровно.

Также издание "Комментарии" сообщало – утром 28 ноября страна-агрессор массированно атакует Украину ракетами. В ряде городов были слышны взрывы.

В СМИ начала появляться информация о звуках взрывов в Ровно и Луцке. Также сообщалось что враг баллистикой атаковал Харьков. Эту информацию в Телеграмм подтвердил мэр города Игорь Терехов.




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Источник: https://t.me/energyofukraine/3288
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