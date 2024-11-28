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Россияне массировано бьют ракетами по Украине: где слышны взрывы

Вражеские цели постоянно меняют курс, их фиксируют в разных регионах Украины

сегодня, 06:44
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Кравцев Сергей

Утром 28 ноября страна-агрессор массированно атакует Украину ракетами. Уже в ряде городов были слышны взрывы. Также в ряде регионов исчез свет. Как передает портал "Комментарии", атаку подтверждают в Воздушных силах ВСУ.

Россияне массировано бьют ракетами по Украине: где слышны взрывы

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В СМИ начала появляться информация о звуках взрывов в Ровно и Луцке.

Также сообщалось что враг баллистикой атакует Харькове. Эту информацию в Телеграмм подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах", — заявил Терехов.

Стоит отметить, что с самого вечера 27 ноября противник пытался атаковать Украину ударными беспилотниками. Ближе к утру россияне подняли в небо семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже враг совершил пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

После этого в течение часа взрывы слышали в Одессе и Кропивницком.

Вражеские цели постоянно меняют курс, их фиксируют в разных регионах Украины.

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