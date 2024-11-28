Россияне массировано бьют ракетами по Украине: где слышны взрывы

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Кравцев Сергей
Утром 28 ноября страна-агрессор массированно атакует Украину ракетами. Уже в ряде городов были слышны взрывы. Также в ряде регионов исчез свет. Как передает портал "Комментарии", атаку подтверждают в Воздушных силах ВСУ.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
В СМИ начала появляться информация о звуках взрывов в Ровно и Луцке.
Также сообщалось что враг баллистикой атакует Харькове. Эту информацию в Телеграмм подтвердил мэр города Игорь Терехов.
Стоит отметить, что с самого вечера 27 ноября противник пытался атаковать Украину ударными беспилотниками. Ближе к утру россияне подняли в небо семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже враг совершил пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.
После этого в течение часа взрывы слышали в Одессе и Кропивницком.
Вражеские цели постоянно меняют курс, их фиксируют в разных регионах Украины.
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