Украина погружается во тьму: в каких областях начали применять экстренные отключения света

В ряде областей Украины с утра вводят экстренные отключения света. Это происходит на фоне ракетной атаки страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне" в Telegram.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"По указанию "Укрэнерго", в Киеве применены экстренные отключения света", – говорится в сообщении.

Также отметим, что местные каналы Кировоградской области со ссылкой на "Кировоградоблэнерго" пишут, что графики аварийных отключений введены и в их регионе.

"28.11.2024 с 05 часов 35 минут по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). вашим графиком может быть увеличено", — цитируют каналы "Кировоградоблэнерго".

Также сообщалось, что с началом массированной атаки россиян начали отключать света в ряде других регионов. В частности, электричество исчезло в Сумах, Житомире, Ровно.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 28 ноября страна-агрессор массированно атаковала Украину ракетами. В ряде городов были слышны взрывы. Атаку подтверждили в Воздушных силах ВСУ.

В СМИ начала появляться информация о звуках взрывов в Ровно и Луцке. Также сообщалось что враг баллистикой атакует Харькове. Эту информацию в Телеграмм подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах", — заявил Терехов.

Стоит отметить, что с самого вечера 27 ноября противник пытался атаковать Украину ударными беспилотниками. Ближе к утру россияне подняли в небо семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Позже враг совершил пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. После этого в течение часа взрывы слышали в Одессе и Кропивницком.



