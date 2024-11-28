Украина погружается во тьму: в каких областях начали применять экстренные отключения света

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Кравцев Сергей
В ряде областей Украины с утра вводят экстренные отключения света. Это происходит на фоне ракетной атаки страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне" в Telegram.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Также отметим, что местные каналы Кировоградской области со ссылкой на "Кировоградоблэнерго" пишут, что графики аварийных отключений введены и в их регионе.
Также сообщалось, что с началом массированной атаки россиян начали отключать света в ряде других регионов. В частности, электричество исчезло в Сумах, Житомире, Ровно.
Читайте также на портале "Комментарии" — утром 28 ноября страна-агрессор массированно атаковала Украину ракетами. В ряде городов были слышны взрывы. Атаку подтверждили в Воздушных силах ВСУ.
В СМИ начала появляться информация о звуках взрывов в Ровно и Луцке. Также сообщалось что враг баллистикой атакует Харькове. Эту информацию в Телеграмм подтвердил мэр города Игорь Терехов.
Стоит отметить, что с самого вечера 27 ноября противник пытался атаковать Украину ударными беспилотниками. Ближе к утру россияне подняли в небо семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Позже враг совершил пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. После этого в течение часа взрывы слышали в Одессе и Кропивницком.
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