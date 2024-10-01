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Россияне уже в Угледаре: DeepState раскрыл тревожные подробности

По информации DeepState, захватчики прорвались в Угледар с запада и юга

сегодня, 07:18 comments3953
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска с запада и юга вошли в Угледар Волновахского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в своем Telegram-канале подтвердили аналитики проекта DeepState.

Россияне уже в Угледаре: DeepState раскрыл тревожные подробности

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

Эксперты публикуют сделанные россиянами фото из украинского города, который держал оборону с первых дней большой войны. На одном из фотоснимков – российские флаги в западной части Угледара. 

"Публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек", — добавили эксперты.

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что украинские бойцы отбили шесть штурмов россиян неподалеку Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.

Отметим, 30 октября в Telegram-канале DeepState сообщалось, что российские оккупанты продвигаются в восточную часть города со стороны дач. Они хотят закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара – туда уже заходит российская пехота. Также оккупанты пытаются давить с правого фланга, однако еще не смогли добраться до города.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики заявляют о якобы "полном окружении" Угледара Донецкой области. Но на само деле это фейк. Об этом сообщал Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало — командование ВСУ оценивает угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривает два сценария дальнейших действий. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.  

Генерал обратил внимание, что город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив. 




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