Генерал назвал два сценария дальнейших событий в Угледаре

Командование ВСУ оценивает угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривает два сценария дальнейших действий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.

Бои за Угледар. Фото из открытых источников

Генерал обратил внимание, что город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив.

"Это касается как возможного наступления врага в направлении Донбасса, так и удержания логистического пути для обеспечения группировок Донетчины и Запорожья. Это альтернативный путь Крымскому, в случае уничтожения Крымского моста и паромных переправ. Он может быть одним из альтернативных, наряду с тем, который идет из Мариуполя на Токмак, то есть непосредственно через Запорожскую область", — прокомментировал Маломуж.

По его мнению, именно поэтому российское командование не снимает задачу по захвату этого центра, чтобы зайти с флангов в Покровск, а дальше замыкая нашу группировку в Угледаре и в ряде других воинских частей, продвигаться по Донецкой области.

Маломуж отметил, что ВСУ имеют укрепленные позиции и высоты на этом направлении, которые дают преимущества, но враг имеет количественное и огневое преимущество.

По мнению генерала, второй сценарий – отход ВСУ из самого Угледара, если не будет возможности сгруппировать достаточное количество огневых средств и сил.

"Это крайний вариант, который предусматривает держать позиции, уничтожать резервы врага и продолжать защитные позиции на новых секторах обороны за Угледаром. Это инженерные укрепрайоны, которые обеспечат защиту на новых позициях для подтянутых подразделений, и тех что выйдут из окруженного Угледара" – высказался Николай Маломуж.

При этом он подчеркнул, что это второй сценарий.

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