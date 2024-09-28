Генерал назвал два сценария дальнейших событий в Угледаре

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Кравцев Сергей
Командование ВСУ оценивает угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривает два сценария дальнейших действий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.
Бои за Угледар. Фото из открытых источников
Генерал обратил внимание, что город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив.
По его мнению, именно поэтому российское командование не снимает задачу по захвату этого центра, чтобы зайти с флангов в Покровск, а дальше замыкая нашу группировку в Угледаре и в ряде других воинских частей, продвигаться по Донецкой области.
Маломуж отметил, что ВСУ имеют укрепленные позиции и высоты на этом направлении, которые дают преимущества, но враг имеет количественное и огневое преимущество.
По мнению генерала, второй сценарий – отход ВСУ из самого Угледара, если не будет возможности сгруппировать достаточное количество огневых средств и сил.
При этом он подчеркнул, что это второй сценарий.
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