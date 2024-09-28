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Ситуация под Покровском может измениться кардинально: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

За последние две недели враг не продвинулся на Покровском направлении

28 сентября 2024, 08:05 comments2678
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Кравцев Сергей

Спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый.

Ситуация под Покровском может измениться кардинально: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, если раньше враг усиленного и уверенного продвигался вперед, приближаясь к Покровску, то теперь такого продвижения практически не происходит. Действий Вооруженных Сил Украины дают свои плоды.

"На сегодня, за две недели враг не продвинулся. Наоборот, мы имеем успехи. Не буду из соображений безопасности говорить где именно. Но, уверен, что они (россияне – ред.) даже руководству своему не докладывают, что те населенные пункты уже не их", — рассказал защитник.

По его словам, нашим бойцам удается возвращать под свой контроль не только улицы, но и населенные пункты, правда небольшие. На сегодня, Новогродовка, Николаевка – это там, где враг пробует интенсивно действовать, ВСУ ему сбивают потенциал и продвигаются.

Также, по его словам, враг не наступает таким большим потенциалом, как это было недавно. При этом, интенсивность штурмов российских оккупантов не уменьшилась, но к пехотным группам противник привлекает значительно меньшее количество военнослужащих.

"Если неделю назад он еще шел от 20 до 40 человек на одну мою позицию, то на сегодня 3-6 они собрали. Но, все равно идут. То есть, количество упало, но интенсивность — нет", — подчеркнул он.

Кроме того, среди российских оккупантов, которые за последнюю неделю пополнили украинский обменный фонд в зоне ответственности их подразделения, заметно меньше военных с профессиональным профессиональным опытом.

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