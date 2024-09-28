Ситуация под Покровском может измениться кардинально: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

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Кравцев Сергей
Спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный отметил, если раньше враг усиленного и уверенного продвигался вперед, приближаясь к Покровску, то теперь такого продвижения практически не происходит. Действий Вооруженных Сил Украины дают свои плоды.
По его словам, нашим бойцам удается возвращать под свой контроль не только улицы, но и населенные пункты, правда небольшие. На сегодня, Новогродовка, Николаевка – это там, где враг пробует интенсивно действовать, ВСУ ему сбивают потенциал и продвигаются.
Также, по его словам, враг не наступает таким большим потенциалом, как это было недавно. При этом, интенсивность штурмов российских оккупантов не уменьшилась, но к пехотным группам противник привлекает значительно меньшее количество военнослужащих.
Кроме того, среди российских оккупантов, которые за последнюю неделю пополнили украинский обменный фонд в зоне ответственности их подразделения, заметно меньше военных с профессиональным профессиональным опытом.
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