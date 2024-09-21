Действительно ли россияне выдохлись на Покровском направлении: что говорят военные

У российских захватнических войск не хватает сил и средств одновременно проводить наступление в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспресо" рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Из моих собственных наблюдений и мыслей, оккупационная российская армия уже не может поднимать уровень наступательных действий на Покровском направлении. Они уже выдали все, что могут на этом направлении. Сейчас они концентрируют свои силы южнее Покровска, в частности, на Кураховском направлении. А также южнее города Селидово. Впрочем, и в зоне ответственности нашей бригады также продолжаются достаточно интенсивные наступательные действия противника", — заявил военный.

По его словам, хотя оккупанты и пытаются все еще поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, сил и средств для одновременного наступления на трех направлениях у них явно не хватает. Уже сейчас видно, что как бы не гнали российский офицеры пехоту вперед, но продвигаться одновременно по центру Очеретинского выступления, с левого и с правого флангов у россиян практически не получается. Фактически у них нет сил и средств одновременно атаковать в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. А также южнее на Горняк и Украинск.

Поэтому, считает военный, российскому командованию придется отказаться от массированного наступления, сосредоточившись на каком-то одном или двух направлениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — как сообщил военкор Богдан Мирошников, в Украинске все еще продолжаются бои за террикон. Аналогично продолжаются бои за террикон в западной окраине Новогродовки. Это, как отмечает эксперт, последний подконтрольный террикон в этом городе.

"В случае потери терриконов как в Украинске, так и того последнего в Новогродовке — то Селидово с трех сторон будет как на ладони", — отметил военный.



