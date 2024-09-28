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РФ заявляет о "полном окружении" Угледара: в ЦПД ответили

В Центре противодействия дезинформации заявили, что бои за город продолжаются

28 сентября 2024, 14:45
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Кравцев Сергей

Российские захватчики заявляют о якобы "полном окружении" Угледара Донецкой области. Но на само деле это фейк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

РФ заявляет о "полном окружении" Угледара: в ЦПД ответили

Бои за Угледар. Фото из открытых источников

"Россияне на данный момент врут о полном окружении Угледара", — заверил глава ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — командование ВСУ оценивает угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривает два сценария дальнейших действий. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж

Генерал обратил внимание, что город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив. 

"Это касается как возможного наступления врага в направлении Донбасса, так и удержания логистического пути для обеспечения группировок Донетчины и Запорожья. Это альтернативный путь Крымскому, в случае уничтожения Крымского моста и паромных переправ. Он может быть одним из альтернативных, наряду с тем, который идет из Мариуполя на Токмак, то есть непосредственно через Запорожскую область", — прокомментировал Маломуж. 

По его мнению, именно поэтому российское командование не снимает задачу по захвату этого центра, чтобы зайти с флангов в Покровск, а дальше замыкая нашу группировку в Угледаре и в ряде других воинских частей, продвигаться по Донецкой области.  

Маломуж отметил, что ВСУ имеют укрепленные позиции и высоты на этом направлении, которые дают преимущества, но враг имеет количественное и огневое преимущество. 

По мнению генерала, второй сценарий – отход ВСУ из самого Угледара, если не будет возможности сгруппировать достаточное количество огневых средств и сил.




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