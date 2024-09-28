РФ заявляет о "полном окружении" Угледара: в ЦПД ответили

Российские захватчики заявляют о якобы "полном окружении" Угледара Донецкой области. Но на само деле это фейк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Бои за Угледар. Фото из открытых источников

"Россияне на данный момент врут о полном окружении Угледара", — заверил глава ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — командование ВСУ оценивает угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривает два сценария дальнейших действий. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.

Генерал обратил внимание, что город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив.

"Это касается как возможного наступления врага в направлении Донбасса, так и удержания логистического пути для обеспечения группировок Донетчины и Запорожья. Это альтернативный путь Крымскому, в случае уничтожения Крымского моста и паромных переправ. Он может быть одним из альтернативных, наряду с тем, который идет из Мариуполя на Токмак, то есть непосредственно через Запорожскую область", — прокомментировал Маломуж.

По его мнению, именно поэтому российское командование не снимает задачу по захвату этого центра, чтобы зайти с флангов в Покровск, а дальше замыкая нашу группировку в Угледаре и в ряде других воинских частей, продвигаться по Донецкой области.

Маломуж отметил, что ВСУ имеют укрепленные позиции и высоты на этом направлении, которые дают преимущества, но враг имеет количественное и огневое преимущество.

По мнению генерала, второй сценарий – отход ВСУ из самого Угледара, если не будет возможности сгруппировать достаточное количество огневых средств и сил.



