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Действительно ли россияне уже закрепляются в окрестностях Угледара: новые данные DeepState

Россияне хотят закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара - туда уже забегает российская пехота

сегодня, 08:12
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Кравцев Сергей

Вблизи Угледара Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Штурмы противника не стихают. Российское командование не прекращает бросать пехоту на штурмы города, пытаясь захватить практически осажденный город. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете аналитиков DeepState.

Действительно ли россияне уже закрепляются в окрестностях Угледара: новые данные DeepState

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

В Telegram-канале проекта сообщается, что оккупанты продвигаются в восточную часть города со стороны дач. Они хотят закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара – туда уже заходит российская пехота. Также оккупанты пытаются давить с правого фланга, однако еще не смогли добраться до города.

На его взятие россияне бросили дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений — активно работают дронами подразделения БПЛА. Также захватчики стирают город постоянными обстрелами. 

"По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного", — отметили аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики заявляют о якобы "полном окружении" Угледара Донецкой области. Но на само деле это фейк. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – командование ВСУ оценивает угрозы относительно ситуации в Угледаре и рассматривает два сценария дальнейших действий. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж

Генерал обратил внимание, что город является действительно важным логистическим и оборонным центром, который имеет тактическое значение для наших перспектив.




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