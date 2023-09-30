Россияне уверяют – нашли российский паспорт Елены Зеленской

Россияне якобы в конфискованной ялтинской квартире Владимира Зеленского нашли российский паспорт Елены Зеленской. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "INFO Севастополь".

Фейк россиян - российский паспорт Елены Зеленской

Рашисты сняли очередной шедевр "Мосфильма", в котором якобы проходит обыск в доме Зеленского в Ялте, во время которого они "случайно" обнаружили российский паспорт жены Зеленского. Сообщается, что в косметичке был припрятан российский паспорт на имя Елены Владимировны Зеленской, 6 февраля 1978 года рождения, и немного купюр в евро.

Отметим, в соцсетях время от времени публикуют скриншот паспорта гражданина России, якобы принадлежащего президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впервые его опубликовал экс-народный депутат Илья Кива, который сбежал из Украины после полномасштабного вторжения российских войск. Однако журналисты фактчекингового проекта StopFakе сообщили, что это – фейк. Теперь вот российские пропагандисты пытаются выдать новый фейк, надеясь подорвать доверие украинцев к своей власти.

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