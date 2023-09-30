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Россияне уверяют – нашли российский паспорт Елены Зеленской

Оккупанты уверяют, что в ялтинской квартире Зеленского нашли тайник с российским паспортом его жены

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россияне якобы в конфискованной ялтинской квартире Владимира Зеленского нашли российский паспорт Елены Зеленской. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "INFO Севастополь".

Россияне уверяют – нашли российский паспорт Елены Зеленской

Фейк россиян - российский паспорт Елены Зеленской

Рашисты сняли очередной шедевр "Мосфильма", в котором якобы проходит обыск в доме Зеленского в Ялте, во время которого они "случайно" обнаружили российский паспорт жены Зеленского. Сообщается, что в косметичке был припрятан российский паспорт на имя Елены Владимировны Зеленской, 6 февраля 1978 года рождения, и немного купюр в евро.


Отметим, в соцсетях время от времени публикуют скриншот паспорта гражданина России, якобы принадлежащего президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впервые его опубликовал экс-народный депутат Илья Кива, который сбежал из Украины после полномасштабного вторжения российских войск. Однако журналисты фактчекингового проекта StopFakе сообщили, что это – фейк. Теперь вот российские пропагандисты пытаются выдать новый фейк, надеясь подорвать доверие украинцев к своей власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – появилась реакция ВСУ на удар по штабу Черноморского флота в Крыму.

Ранее "Комментарии" писали – Кирилл Буданов рассказал, чем ответит Путин на следующие удары по Крымскому мосту.




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