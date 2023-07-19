Россияне устроили истерику из-за взрывов на полигоне в Крыму и размечтались о мести

Как передает портал "Комментарии", в аннексированном россиянами Крыму возник пожар на складе боеприпасов в Кировском районе. Спасателям не удалось локализировать возгорание. Поэтому оккупационные власти приняли решение о срочной эвакуации жителей четырех населенных пунктов, расположенных рядом с этим складом. Детонация боеприпасов, которая продолжалась больше 5 часов, была настолько сильной, что ударная волна дошла до Феодосии. После таких новостей россияне традиционно начали истерить в соцсети, угрожая Украине еще более сильными ударами.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

В местных Telegram-каналах россиян очень возмутило то, что оккупационные власти Крыма скрывают от людей, что случилось на самом деле и называет ситуацию "чрезвычайным событием". Некоторые россияне также размечтались о мести Киеву.

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"Так, что там такое горит?", "Не порты надо уничтожать, а Киев, вот тогда таких ситуаций не будет происходить", "Порты тоже надо, а Киев давно пора бомбить. Все об этом пишут. А то так и будет взрываться и гореть, не надоело", "Случайно так не делается, это все специально", "Что горит?", "Не горит, а взорвали", "Не пожар, а горят БК. Сильно бахкает".

В то же время в украинской разведке уже отреагировали на произошедшее в Крыму. Так, глава Украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму – результат совместной работы ГУР и ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



