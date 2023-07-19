Россияне заявили о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек

В аннексированном россиянами Крыму возник пожар на складе боеприпасов в Кировском районе. Спасателям не удалось локализировать возгорание. Поэтому оккупационные власти приняли решение о срочной эвакуации жителей четырех населенных пунктов, расположенных рядом с этим складом. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил ставленник Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сначала Аксенов написал о перекрытии автомобильной трассы "Таврида" — "в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе". Впоследствии он сообщил, что из зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

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При этом о том, что могло привести к такому сильному пожару приспешник Путина не говорит.

В то же время в местных пабликах начало появляться видео, якобы взрыва на Старокрымском полигоне в 06:54. В комментариях местные жители сообщают, что взрывная волна докатилась даже до Феодосии, кое-где сработали сигнализации автомобилей.

Отметим, во временно оккупированном Крыму в Севастополе прозвучала серия взрывов в районе Козачьей бухты в ночь на 19 июля. Взрывы могут быть связаны с очередной ракетной атакой оккупантов по городам Украины.

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