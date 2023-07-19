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В Севастополе ночью было громко: в чем причина

Взрывы в Севастополе могут быть связаны с очередной российской ракетной атакой по городам Украины

сегодня, 07:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму в Севастополе прозвучала серия взрывов в районе Козачьей бухты в ночь на 19 июля. Взрывы могут быть связаны с очередной ракетной атакой оккупантов по городам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В Севастополе ночью было громко: в чем причина

Севастополь. Фото: из открытых источников

"В Севастополе серия громких взрывов в районе Казачьей бухты", — говорится в сообщении.


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При этом отмечается, что эти взрывы могут объясняться запуском российскими войсками ракет по территории материковой Украины этой ночью.

Так, в сети опубликовали видео, как из Казачьей бухты запуски ракеты "Оникс": 2, потом еще 2, а потом — 4. Через некоторое время последовала вторая серия залпов.

Отметим, страна-агрессор этой ночью вновь устроила ракетный и дроновый террор украинских городов. После полуночи в большинстве регионов Украины сработал сигнал о воздушной тревоге, далее в пабликах начала появляться информация о работе ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 17 июля произошли новые взрывы на Крымском мосту. Со стороны официальных представителей украинских спецслужб и Минобороны звучат туманные заявления по этому поводу. Неофициально сообщается, что это могла быть спецоперация военно-морских сил ВСУ и СБУ с помощью надводных дронов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                       

Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли продолжение ударов по Крымскому мосту – чем ответит Россия.




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Источник: https://t.me/Crimeanwind/36828
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