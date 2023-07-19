В ГУР отреагировали на взрывы на полигоне в Крыму

Детонация склада с боеприпасами в Крыму – результат совместной работы ГУР и ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Телеграмм сделал глава Украинской разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе", — написал глава ГУР.

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Отметим, сегодня утро в аннексированном россиянами Крыму началось тревожно. Возник пожар на складе боеприпасов в Кировском районе. Спасателям не удалось локализировать возгорание. Поэтому оккупационные власти приняли решение о срочной эвакуации жителей четырех населенных пунктов, расположенных рядом с этим складом. Об этом у себя в Телеграмм сообщил ставленник Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

В местных пабликах начало появляться видео, якобы взрыва на Старокрымском полигоне в 06:54.

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