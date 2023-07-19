logo

BTC/USD

30035.73

ETH/USD

1910.99

LTC/USD

92.84

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР отреагировали на взрывы на полигоне в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР отреагировали на взрывы на полигоне в Крыму

Кирилл Буданов назвал пожар в Крыму результатом операции ВСУ и ГУР

сегодня, 10:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Детонация склада с боеприпасами в Крыму – результат совместной работы ГУР и ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Телеграмм сделал глава Украинской разведки Кирилл Буданов.

В ГУР отреагировали на взрывы на полигоне в Крыму

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе", — написал глава ГУР.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, сегодня утро в аннексированном россиянами Крыму началось тревожно. Возник пожар на складе боеприпасов в Кировском районе. Спасателям не удалось локализировать возгорание. Поэтому оккупационные власти приняли решение о срочной эвакуации жителей четырех населенных пунктов, расположенных рядом с этим складом. Об этом у себя в Телеграмм сообщил ставленник Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

В местных пабликах начало появляться видео, якобы взрыва на Старокрымском полигоне в 06:54.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kirilbudanov/256
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!