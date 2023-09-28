Россияне радовались, что захватили украинский дрон: через мгновение они были взорваны

Российские военные смогли перехватить украинский беспилотник и успешно посадили его вблизи себя. Они хотели похвастаться успешными действиями и начали фотографироваться с дроном, однако попали в украинскую ловушку – беспилотник взорвался и убил нескольких россиян.



Украинский военный проверяет беспилотник Leleka. Фото: Oliver Weiken/Getty Images

Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской разведке (ГУР). Российские солдаты сломали систему управления украинским беспилотником-камикадзе с помощью средств РЭБ и смогли посадить дрон вблизи аэропорта в Курске.

Военное руководство, сотрудники ФСБ и российские солдаты решили осмотреть "трофей". Кроме того, они также начали фотографировать дрон. Однако радовались россияне недолго, ведь беспилотник взорвался и убил нескольких высокопоставленных лиц. Источник в ГУР указывает, что среди раненых и погибших есть командир 14-го авиационного полка, его заместитель, представители ФСБ и военный персонал аэропорта.

Событие произошло в воскресенье, когда по территории РФ было совершено несколько атак, в том числе и в Курской области. Один из дронов попал в электрическую подстанцию, что привело к отключению света в семи населенных пунктах РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия привлекла новые военные силы и начала активно использовать авиацию, в том числе штурмовые самолеты и боевые вертолеты. ВСУ заявили, что российские солдаты планируют наступать в одном из направлений на востоке Украины.

Также "Комментарии" писали о представителе ГУР, который рассказал о удручающей ситуации для россиян в Крыму и посоветовал забираться с украинского полуострова.