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Россияне нацелились на украинцев, но расстреляли собственное подразделение (ВИДЕО)

Экипаж российского БМП расстрелял подразделение бронеавтомобиля РФ в Курской области.

сегодня, 16:55
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Slava Kot

В сеть попало очередное видео боев в Курской области. На нем зафиксировано противостояние между украинским БМП "Козак" и российским БМП-3, который расстрелял другую машину бронетехники армии РФ.

Россияне нацелились на украинцев, но расстреляли собственное подразделение (ВИДЕО)

Бронеавтомобили "Казак". Фото из открытых источников

На опубликованном видео с линии фронта можно заметить дуэль двух боевых машин пехоты, ведущих огонь в поселке Русская Конопелька в Курской области. Во время стрельбы к ним приближается еще один бронеавтомобиль российской армии БМП-2, перекрывающий дорогу.

Несмотря на то, что это подъехало российское подразделение, экипаж первого БМП-3 продолжил стрелять в направлении украинского бронеавтомобиля и таким образом уничтожил подразделение армии РФ.

Посмотреть видео, где россияне ведут активный "дружеский огонь" по своему подразделению можно ниже:

Пока неизвестно, почему произошла такая ситуация. Возможно россияне из БМП-3 пытались стрелять выше российского БМП-2, но это не сработало, или же русские солдаты нервничали, что им перекрыли линию огня и решили уничтожить собственные силы.

Это не впервые, когда российские силы в Курской области наносят "дружеский огонь". В первые дни наступления россияне с вертолета атаковали колонну российской техники в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посетивший Курскую область американец рассказал, как россияне относятся к Путину. Кроме того, он указал на странную вещь, когда жители Курщины говорили по-украински, а украинские солдаты разговаривали по-русски.

Также "Комментарии" писали о командире "Ахмата" Апте Алаудинов, который дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области. Кроме того, он также отметил, когда закончится война в Украине.



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