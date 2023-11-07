Россияне массово перемещают военную технику в один из оккупированных городов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты массово перемещают военную технику в город Токмак, который находится в менее чем 30 км от освобожденного в августе поселка Роботино.



Колонна российской военной техники: фото иллюстративная.

Петр Андрющенко рассказывает, что активизация движения россиян в город Токмак происходит сразу по нескольким направлениям. По его словам колонны техники и вертолеты из Бердянска двигаются в сторону Токмака, также происходит перемещение военной техники из Мариуполя и Мелитополя.

"Наши люди проехали с инспекцией в обе стороны. Установлено более 20 грузовиков с БК, следующих из Мариуполя в Приазовское трассой, дальше "исчезают" в сторону линии фронта", — пишет Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя рассказал, что были замечены тягачи тяжелой техники, двигающиеся в сторону Мариуполя. Таким образом, Андрющенко указывает, что россияне начали усиливать свои позиции на южном направлении, особенно вблизи города Токмак.

"Имеем подтверждение гипотезы подкрепления в направлении Токмака, но через Бердянский район и Приморское. В общем можете сами сделать выводы", — описывает ситуацию Петр Андрющенко.

Напомним, что генерал Валерий Залужный отмечал, что украинские силы по стандартам НАТО должны были зайти в Крым через юг Украины за четыре месяца, то есть продвигаться ежедневно по 17 км. Украина планировала выйти к морю и отрезать коридор в Крым для РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали о смене тактики россиян на фронте.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который рассказал, будет ли Путин атаковать АЭС. По его словам, президент России имеет другие цели в Украине.