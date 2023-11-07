Россияне массово перемещают военную технику в один из оккупированных городов

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Slava Kot
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты массово перемещают военную технику в город Токмак, который находится в менее чем 30 км от освобожденного в августе поселка Роботино.
Колонна российской военной техники: фото иллюстративная.
Петр Андрющенко рассказывает, что активизация движения россиян в город Токмак происходит сразу по нескольким направлениям. По его словам колонны техники и вертолеты из Бердянска двигаются в сторону Токмака, также происходит перемещение военной техники из Мариуполя и Мелитополя.
Советник мэра Мариуполя рассказал, что были замечены тягачи тяжелой техники, двигающиеся в сторону Мариуполя. Таким образом, Андрющенко указывает, что россияне начали усиливать свои позиции на южном направлении, особенно вблизи города Токмак.
Напомним, что генерал Валерий Залужный отмечал, что украинские силы по стандартам НАТО должны были зайти в Крым через юг Украины за четыре месяца, то есть продвигаться ежедневно по 17 км. Украина планировала выйти к морю и отрезать коридор в Крым для РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали о смене тактики россиян на фронте.
Также "Комментарии" писали об украинском военном, который рассказал, будет ли Путин атаковать АЭС. По его словам, президент России имеет другие цели в Украине.
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