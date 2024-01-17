Россияне боятся наступления ВСУ, готовятся к обороне: в ISW назвали направление

На фоне не прекращающихся позиционных боев украинские защитники продолжают сохранять позиции на левом берегу Херсонской области. Как сообщается в отчете ISW, подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было. По словам российских и украинских источников, позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Согласно спутниковым снимкам, оккупационные войска готовятся к обороне района за Крынками. В частности, речь идет о шоссе М14, вдоль которого российские захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.

Ранее британская разведка сообщала, что нахожднние украинской армии на левом берегу Херсонской области – большая проблема для россиян. Именно поэтому российское командование приняло решение развернуть Воздушно-десантные войска России (ВДВ) недавно сформированной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (104 дшд). Дивизия расположилась в Херсонской области, где оккупантам приходится тяжелее всего удерживать позиции.

Также аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупационные войска проводили наступательные операции на левом берегу Херсонской области и достигли успеха.

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