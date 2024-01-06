Британия назвала события на фронте, которые повлияли на войска РФ на левом берегу Херсонщины

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании считает, что сбитие трех российских боевых истребителей Су-34 над югом Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Британии.

Истребитель Су-34. Фото: из открытых источников

Британские специалисты напомнили, что 22 декабря 2023 года украинские войска сбили сразу три российских истребителя Су-34 над югом Украины.

"Раньше российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра", – добавляют в разведке и отмечают, что после 22 декабря на время российские истребители "почти полностью прекратили боевые действия".

"Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения Сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма", – считают в британской разведке.

Там, однако, отмечают, что в последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары в районе украинского плацдарма на левом берегу Днепра, но на более низком уровне, чем до убытка Су-34.

"Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их ежедневные операции", – заключается в обзоре.

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