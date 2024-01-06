logo

BTC/USD

43881.32

ETH/USD

2243.20

LTC/USD

65.34

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британия назвала события на фронте, которые повлияли на войска РФ на левом берегу Херсонщины
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия назвала события на фронте, которые повлияли на войска РФ на левом берегу Херсонщины

Минобороны Британии считает, что сбитие трех Су-34 на левом берегу повлияло на войска РФ

сегодня, 14:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании считает, что сбитие трех российских боевых истребителей Су-34 над югом Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Британии.

Британия назвала события на фронте, которые повлияли на войска РФ на левом берегу Херсонщины

Истребитель Су-34. Фото: из открытых источников

Британские специалисты напомнили, что 22 декабря 2023 года украинские войска сбили сразу три российских истребителя Су-34 над югом Украины.

"Раньше российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра", – добавляют в разведке и отмечают, что после 22 декабря на время российские истребители "почти полностью прекратили боевые действия".

"Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения Сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма", – считают в британской разведке.

Там, однако, отмечают, что в последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары в районе украинского плацдарма на левом берегу Днепра, но на более низком уровне, чем до убытка Су-34. 

"Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их ежедневные операции", – заключается в обзоре.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока в США разводят руками касательно новых пакетов помощи Украине, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. В том числе в районе Бахмута, где еще недавно украинские военные осуществляли удачные контратаки. Гремит Авдеевка, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Купянском направлении, а также в районе Часов Яра. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать от российско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1743561292097491186/photo/1
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости