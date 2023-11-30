В британской разведке рассказали, как РФ пытается удержать херсонский фронт

Воздушно-десантные войска России (ВДВ) начали развертывание в Украине недавно сформированной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (104 дшд). Дивизия, вероятно, будет располагаться в Херсонской области, где оккупантам приходится тяжелее всего удерживать позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как отмечают британские аналитики, в августе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах воссоздать 104-ю дивизию, которая в 1998 году была сокращена до более мелкого формирования — бригады.

По данным британской разведки, в ее подчинение, вероятно, входят 337-й полк, дополнительный маневренный полк и 52-й полк и артиллерийская бригада. С приходом 104-й ГАД количество дивизий в боевом порядке ВДВ увеличится до пяти.

"Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ", — говорится в сообщении.

При этом бригада подвергнется пристальному вниманию со стороны российского генерала, отвечающего за Херсон, генерал-полковника Михаила Теплинского, который является командующим ВДВ, отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, по сообщениям аналитиков Института изучения войны (ISW), 29 ноября украинские защитники продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись вперед.

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