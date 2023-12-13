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Оккупанты отбили несколько позиций ВСУ на левобережье Херсонщины: подробности от ISW

Россияне не дают ВСУ продвинуться в Херсонской области

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска проводили наступательные операции на левом берегу Херсонской области и достигли успеха. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Оккупанты отбили несколько позиций ВСУ на левобережье Херсонщины: подробности от ISW

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр). 


12 декабря российские военные блогеры заявили, что российские войска оттеснили украинские силы с определенных позиций вблизи Крынок. 

Российский источник также утверждал, что российские и украинские силы ведут боевые действия в Крынках и что украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесу вблизи населенного пункта. 

12 декабря украинские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и недавно продвинулись к югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых украинские войска поднимают флаг над Горловским терриконом (22 км к юго-востоку от Бахмута или немного к западу от Горловки), сигнализируя о том, что они контролируют территорию.

Российские военные блогеры признали, что украинские силы контролируют террикон. 

12 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевки в повышенном темпе и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, что российские войска продвинулись на юго-запад от Авдеевки.

12 декабря российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от города Донецк и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк).

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-12-2023
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