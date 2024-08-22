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Россия вынуждена вывести часть войск из Калининграда: в Литве сделали заявление

Россия больше не может не реагировать на продвижение ВСУ в Курской области

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей

Благодаря успешному наступлению ВСУ в Курской области в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, сообщает "Delfi".

Россия вынуждена вывести часть войск из Калининграда: в Литве сделали заявление

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники, и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск", — высказался Вайкшнорас.

Однако, по его словам, расслабляться нельзя, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

"Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные в Курской области взорвали все три моста через реку Сейм, изолировав в результате около 300 миль территории и отрезав находящиеся там российские подразделения от основных сил. Об этом пишет "Forbes".

Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция окажется бесполезной: почему теперь все зависит от позиции Запада.

Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.




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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/komandarm-litvy-v-kaliningrade-nablyudaetsya-sokrashchenie-rossiyskih-suhoputnyh-voysk-odnako-nelzya-teryat-bditelnost-120044741
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