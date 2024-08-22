Россия вынуждена вывести часть войск из Калининграда: в Литве сделали заявление

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Кравцев Сергей
Благодаря успешному наступлению ВСУ в Курской области в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, сообщает "Delfi".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Однако, по его словам, расслабляться нельзя, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные в Курской области взорвали все три моста через реку Сейм, изолировав в результате около 300 миль территории и отрезав находящиеся там российские подразделения от основных сил. Об этом пишет "Forbes".
Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция окажется бесполезной: почему теперь все зависит от позиции Запада.
Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.
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