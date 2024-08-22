Россия вынуждена вывести часть войск из Калининграда: в Литве сделали заявление

Благодаря успешному наступлению ВСУ в Курской области в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, сообщает "Delfi".

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники, и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск", — высказался Вайкшнорас.

Однако, по его словам, расслабляться нельзя, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

"Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит", — подчеркнул он.

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