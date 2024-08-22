Курская операция окажется бесполезной: почему теперь все зависит от позиции Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что вся операция в Курской области была бы не нужна, если бы союзники сняли ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по основным преимуществам России в огневой мощи там, где они расположены, далеко за линией фронта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Курская область. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, что большое внимание при оценке "Курского гамбита" Зеленского не без оснований уделяется тому, сможет ли этот шаг заставить президента Владимира Путина отвести войска с линии фронта на востоке Украины, на Донбассе. Если это произойдет, то операция будет иметь военный успех, ослабив медленно прогибающееся давление на фронт.

"Пока это не работает. Вместо этого Россия усилила атаки на Донбассе, одновременно собирая вместе разношерстную группировку сил из других регионов, чтобы остановить украинское наступление на Курск. Но фокус может быть в некотором смысле неверным", — пишет обозреватель Марк Чемпион.

Отмечается, что если Курское наступление сможет – как Зеленский явно надеется – мобилизовать поддержку союзников и поставку оружия, а также убедить западных лидеров снять ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия, он сможет добиться гораздо большего.

"Нейтрализовав ключевые преимущества России, Украина сможет ослабить давление на свою оборону даже без отвода российских войск. Кроме того, Киеву может добраться небольшая территория, которую можно будет обменять во время предстоящих переговоров. Этот, безусловно, оптимистический сценарий обеспечит не только тактические военные выгоды, но и стратегические, способные повлиять на исход войны в целом", — говорится в статье.

По мнению автора, если курская операция не сможет активизировать Запад или даже ослабить ограничения на оружие дальнего радиуса действия, эти потенциальные стратегические выгоды будут упущены.

"Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровска на Донбассе, и Путин окажется на пути к завоеванию остальной части Донецкой и Луганской областей. В какой-то момент Украине придется просить мира на условиях, которые, как показало аналогичное соглашение в 2014 году, только подстегнут Путина вернуться в драку позже", — пишет Чемпион.

Он отмечает, что все заинтересованные стороны, включая Зеленского, знают, что это противостояние закончится за столом переговоров и вопрос в том, на чьих условиях.

"Западные лидеры должны наконец определить, что победой для Украины является обеспечение сильной позиции на переговорах, и разработать финансовую и военную стратегию для достижения этой цели. У них есть средства, и они могут начать с отмены ограничений на ракеты дальнего радиуса действия", — добавил аналитик.

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