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Кравцев Сергей
Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что вся операция в Курской области была бы не нужна, если бы союзники сняли ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по основным преимуществам России в огневой мощи там, где они расположены, далеко за линией фронта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.
Курская область. Фото: из открытых источников
Агентство отмечает, что большое внимание при оценке "Курского гамбита" Зеленского не без оснований уделяется тому, сможет ли этот шаг заставить президента Владимира Путина отвести войска с линии фронта на востоке Украины, на Донбассе. Если это произойдет, то операция будет иметь военный успех, ослабив медленно прогибающееся давление на фронт.
Отмечается, что если Курское наступление сможет – как Зеленский явно надеется – мобилизовать поддержку союзников и поставку оружия, а также убедить западных лидеров снять ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия, он сможет добиться гораздо большего.
По мнению автора, если курская операция не сможет активизировать Запад или даже ослабить ограничения на оружие дальнего радиуса действия, эти потенциальные стратегические выгоды будут упущены.
Он отмечает, что все заинтересованные стороны, включая Зеленского, знают, что это противостояние закончится за столом переговоров и вопрос в том, на чьих условиях.
Читайте на портале "Комментарии" — какой прогноз относительно операции в Курской области: изменился ли фронт.
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