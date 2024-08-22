ВСУ готовятся к следующему шагу в Курской области: СМИ узнали детали

Украинские военные в Курской области взорвали все три моста через реку Сейм, изолировав в результате около 300 миль территории и отрезав находящиеся там российские подразделения от основных сил. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

СМИ отмечает, с 16 по 21 августа ВСУ уничтожили три моста – в Глушково, Званном и Карыже. Россияне попытались наладить временные понтонные переправы, однако ВСУ не дали им этого сделать — украинские беспилотники перехватили некоторые из мостов, когда они еще находились в пути, а ракеты M30/31 обстреляли один из понтонов "сотнями гранат-бомб", пишет Forbes.

В результате за шесть дней речной кампании огромный участок Курской области — и все российские войска, находящиеся там, — фактически отрезан от сухопутных поставок и подкреплений.

"То, что украинцы так решительно настроены изолировать Курскую область слева от Сейма, является сильным сигналом к тому, что их следующим шагом может стать наземная атака через Сейм в тот регион, который они только что изолировали", — пишет Forbes.

По данным украинского Центра оборонных стратегий, ВСУ стремятся "опередить противника в оперативном развертывании сил на этом направлении", и ключевым моментом является уничтожение мостов. Россияне больше не могут легко добраться в эту часть Курской области, в отличие от украинцев, которые могут попасть в этот район, пересекая границу.

И россияне также не могут пополнить запасы и укрепить свои войска между Сеймом и границей с помощью поставок по воздуху — украинцы сделали небо над Курской областью крайне "неблагоприятным" для российских вертолетов, сбив несколько из них с момента начала вторжения 6 августа.

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