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Операция в Курской области: кто решил кинуть Путина внутри России

В WSJ намекнули, что Путин теряет поддержку элит

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.

Операция в Курской области: кто решил кинуть Путина внутри России

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Автор напомнила, как Дерипаска раскритиковал расходы Кремля на оборону, назвал войну в Украине "безумной" и призвал к "немедленному, безоговорочному прекращению огня". 

По словам Найт, эти комментарии вызвали переполох в российских социальных сетях.

"Вероятно, он не говорил бы так откровенно, если бы с ним не были согласны другие представители деловой и политической элиты. Как заметил политолог Аббас Галлямов, "Дерипаска очень аналитический человек, поэтому, прежде чем говорить такие вещи, он всегда впитывает настроения других элит… Это голос не только Дерипаски", — передала автор.

Она предположила, что в числе этой элиты может быть и помощник Путина Николай Патрушев.

"Обычные россияне, получающие постоянный поток пропаганды о защите от "злого" Запада, вряд ли будут протестовать. Но поддержка Путина среди элит, необходимая для его сохранения у власти, менее очевидна. Ему не следует полагать, что они всегда будут поддерживать войну, конца которой не видно", — резюмировала Найт.

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Также издание "Комментарии" сообщало – что поможет ВСУ продвигаться дальше в Курской области: почему РФ не может остановить наших военных.




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