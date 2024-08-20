Операция в Курской области: кто решил кинуть Путина внутри России

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Кравцев Сергей
Операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Автор напомнила, как Дерипаска раскритиковал расходы Кремля на оборону, назвал войну в Украине "безумной" и призвал к "немедленному, безоговорочному прекращению огня".
По словам Найт, эти комментарии вызвали переполох в российских социальных сетях.
Она предположила, что в числе этой элиты может быть и помощник Путина Николай Патрушев.
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