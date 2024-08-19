Что поможет ВСУ продвигаться дальше в Курской области: почему РФ не может остановить наших военных

Пусть не так стремительно, как в первые дни, однако операция ВСУ в Курской области продвигается. Действительно ли россиянам не хватает войск, чтобы остановить движение ВСУ на Курщине? Что поможет ВСУ продолжить продвижение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

"Сейм "прикроет" от русских войск, сколько бы их там ни было

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что россиянам не хватает войск, чтобы остановить движение Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.

Эксперт отметил, что Силы обороны Украины продвигаются по территории Курской области. Вероятно, со стороны Суджи они продолжат движение к реке Сейм, по которой уничтожили уже два моста, и будут "отрезать" кусок Курской области по реке Сейм, левый берег которой ВСУ могут контролировать.

"Сейм "прикроет" от российских войск, сколько бы их там ни было", – отметил Свитан.

Он отметил, что это достаточно широкая и быстрая река, которая создает определенный механизм оборонных сооружений, которые будут внесены в общую систему фортификаций. Как сказал эксперт, к речке нужно привязываться, ведь там большие горизонтальные берега.

"Чтобы нивелировать наше движение или остановить нас на Сейме, им надо около 45 тысяч террористов", — говорит военный.

По его прогнозам, столько военных россиянам негде взять, кроме как снять с восточного фронта, возможно, из Херсонского и Запорожского направлений.

ВСУ смогут занимать новые рубежи

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 Каналу" заявил, что украинские военные за несколько последних дней уничтожили сразу два моста в Курской области, которые проходили через реку Сейм. Это создаст дополнительные проблемы для россиян.

"Второй мост взорвали с целью зажать врага на этом плацдарме, чтобы отрезать его от снабжения. Мосты подрывают логистику россиян. Очевидно, что через мосты идут самые большие логистические сообщения. Вряд ли россияне смогут очень оперативно создать понтонные переправы, чтобы изменить ситуацию", — отметил Мусиенко.

По его словам, подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро опрокидывать подкрепления, а между тем украинские военные смогут дальше продолжать наступательные действия.

"Сложности уже возникли. Усложненное логистическое сообщение, технику не подтянешь, вооружение и живую силу – так же. Созданы такие условия, чтобы действующие на этом направлении россияне либо сдавались в плен, либо теряли способность к любому сопротивлению. Как следствие – украинские силы могут продолжить продвижение", – объяснил эксперт.

По его словам, теперь ВСУ смогут занимать новые рубежи, в частности вдоль реки Сейм, а также создать соответствующие позиции, чтобы контролировать побережье реки.

"Российские войска там фактически оказываются в ловушке. Потому что вряд ли Россия успеет оперативно опрокинуть подкрепление и обеспечить опрокидывание этого подкрепления через разрушенные мосты", — подытожил Мусиенко.

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