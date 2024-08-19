Что поможет ВСУ продвигаться дальше в Курской области: почему РФ не может остановить наших военных

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Кравцев Сергей
Пусть не так стремительно, как в первые дни, однако операция ВСУ в Курской области продвигается. Действительно ли россиянам не хватает войск, чтобы остановить движение ВСУ на Курщине? Что поможет ВСУ продолжить продвижение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Операция в Курской области. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что россиянам не хватает войск, чтобы остановить движение Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.
Эксперт отметил, что Силы обороны Украины продвигаются по территории Курской области. Вероятно, со стороны Суджи они продолжат движение к реке Сейм, по которой уничтожили уже два моста, и будут "отрезать" кусок Курской области по реке Сейм, левый берег которой ВСУ могут контролировать.
Он отметил, что это достаточно широкая и быстрая река, которая создает определенный механизм оборонных сооружений, которые будут внесены в общую систему фортификаций. Как сказал эксперт, к речке нужно привязываться, ведь там большие горизонтальные берега.
По его прогнозам, столько военных россиянам негде взять, кроме как снять с восточного фронта, возможно, из Херсонского и Запорожского направлений.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 Каналу" заявил, что украинские военные за несколько последних дней уничтожили сразу два моста в Курской области, которые проходили через реку Сейм. Это создаст дополнительные проблемы для россиян.
По его словам, подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро опрокидывать подкрепления, а между тем украинские военные смогут дальше продолжать наступательные действия.
По его словам, теперь ВСУ смогут занимать новые рубежи, в частности вдоль реки Сейм, а также создать соответствующие позиции, чтобы контролировать побережье реки.
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