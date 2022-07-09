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Россия в огне: момент мощного взрыва в Ульяновской области попал на видео - подробности

В результате инцидента пострадали два человека

9 июля 2022, 21:27 comments1700
Автор:

Денис
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В россии произошел пожар и взрыв на автозаправочной станции. Об этом сообщают российские СМИ. 

Россия в огне: момент мощного взрыва в Ульяновской области попал на видео - подробности

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, сегодня (9 июля) на автозаправочной станции неподалеку от села Кузоватово в Ульяновской области произошел серьезный пожар и взрыв. 

Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека. 

В Сети начали появляться фото и видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть момент мощного взрыва и пожар на АЗС. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Это же стыд": экс-футболист сборной Украины жестко высмеял нардепа Тищенко за фото с автоматом (ФОТО). Футболист не оставил без внимания снимок Тищенко в военной экипировке. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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