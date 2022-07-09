Россия в огне: момент мощного взрыва в Ульяновской области попал на видео - подробности

В россии произошел пожар и взрыв на автозаправочной станции. Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, сегодня (9 июля) на автозаправочной станции неподалеку от села Кузоватово в Ульяновской области произошел серьезный пожар и взрыв.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека.

В Сети начали появляться фото и видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть момент мощного взрыва и пожар на АЗС.

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