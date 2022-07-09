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"Это же стыд": экс-футболист сборной Украины жестко высмеял нардепа Тищенко за фото с автоматом (ФОТО)

Футболист не оставил без внимания снимок Тищенко в военной экипировке

сегодня, 21:02
Автор:

Денис
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Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины высмеял фотографию нардепа. Об этом пишет издание УНИАН. 

"Это же стыд": экс-футболист сборной Украины жестко высмеял нардепа Тищенко за фото с автоматом (ФОТО)

Николай Тищенко. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Экс-звезда Динамо Александр Алиев, который вступил в ряды ВСУ, резко отреагировал на фотографию народного депутата Николая Тищенко, на которой он запечатлен в военной экипировке и с автоматом. 

"Скажите кто-нибудь Николаю, что у него очень классный автомат, и нам здесь такие нужны. Но если он хочет стрельнуть куда-нибудь, кроме своей ноги, то его ремень не надо заправлять под плитоноску. Это же е****й стыд", — пишет Алиев в своем Instagram. 

”Это же стыд”: экс-футболист сборной Украины жестко высмеял нардепа Тищенко за фото с автоматом (ФОТО) - фото 2

Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что бойкот РФ и побег Лаврова с G20: о чем это говорит – почему ситуация становится угрожающей. Эксперты обращают внимание на то, что нельзя допустить, чтобы повторилась история 2014-го года, когда на публике Путина и компанию игнорировали, а за глаза продолжали строить отношения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю. Бридлав отметил, что удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon. Читайте об этом в нашем материале. 

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Источник: https://sport.unian.net/football/eto-zhe-styd-eks-zvezda-dinamo-aliev-zhestko-vysmeyal-nardepa-tishchenko-za-foto-s-avtomatom-novosti-futbola-11895192.html
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