"Это же стыд": экс-футболист сборной Украины жестко высмеял нардепа Тищенко за фото с автоматом (ФОТО)

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины высмеял фотографию нардепа. Об этом пишет издание УНИАН.

Николай Тищенко. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Экс-звезда Динамо Александр Алиев, который вступил в ряды ВСУ, резко отреагировал на фотографию народного депутата Николая Тищенко, на которой он запечатлен в военной экипировке и с автоматом.

"Скажите кто-нибудь Николаю, что у него очень классный автомат, и нам здесь такие нужны. Но если он хочет стрельнуть куда-нибудь, кроме своей ноги, то его ремень не надо заправлять под плитоноску. Это же е****й стыд", — пишет Алиев в своем Instagram.





Фото: instagram.com/aliev_sasha8

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